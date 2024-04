Stiri pe aceeasi tema

- Deși suntem in an electoral, premierul Marcel Ciolacu nu se ferește sa spuna ca va duce pana la capat și cu orice risc reforma bugetara pe care a pornit-o. Ciolacu insista asupra faptului ca trebuie facuta curațenie in aparatul bugetar central, dupa care vor urma administrațiile locale. De asemenea,…

- „Ma refer la anumite masuri care privesc taxa pe valoare adaugata (TVA – n.r.). Avem si recomandarea pe care o are Banca Mondiala si avem si aceste cote diferentiate pe care le practicam. Intai de toate, cota standard este una dintre cele mai scazute la nivelul Uniunii Europene. Avem 19% cota standard…

- Marcel Bolos, ministrul de Finante, a vorbit despre impozitarea progresiva a salariilor pentru romani."In ceea ce priveste impozitarea progresiva, avem aceste rapoarte ale Bancii Mondiale si, mai nou, si OCDE (n.r. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica) este cel care mentioneaza aceasta…

- ”As dori sa vorbim si despre PNRR. Cer tuturor ministrilor coordonatori de reforme sa fie pregatiti saptamana viitoare pentru dialogul cu doamna Celine Gauer, responsabilul cu gestionarea PNRR la nivel european. Vom analiza fiecare jalon important din cererea de plata nr. 3, Este un dialog firesc, serios…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat cand va face publice documentele privind Rosia Montana, el replicand: ”Cand va exista o decizie”. Intrebat ce ar trebui sa stie oamenii despre acest subiect, el a spus: ”Adevarul”. ”Cred ca romanii trebuie sa stie intotdeauna adevarul. La fel ca si cazul cu vaccinurile,…

- ”As vrea sa fac o precizare dupa ce am vazut in ultimele zile tot felul de presupuneri privind vizita FMI si situatia pensiilor. Voi fi cat se poate de categoric, recalcularea pensiilor se va intampla la termenul anuntat, in luna septembrie. Nu exista mai multe transe si nu exista nici alte variante”,…

- ”Ma gandesc foarte bine sa tin un echilibru macroeconomic in Romania, mi-am asumat acest lucru ca si prim-ministru. Daca vrem sa distrugem tot ce a construit domnul Lazar ( fermierul pe care l-a vizitat, nr) atunci hotaram cu totii ca nu mai platim niciun impozit, dam numai subventii si am terminat.…

- Ministrul PNL de Finanțe, Marcel Bolos, considera ca Romania „culege roadele cotei unice”, iar 2024 nu este „un moment foarte potrivit pentru a discuta despre impozitul progresiv”, dorit de PSD.„Ma puneti sa intru in chestiuni de doctrina, cota unica versus cota de impozitare progresiva. Cred ca cu…