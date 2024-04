Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de agent I (și conductor caini) la Serviciul Criminalistic – Biroul de Investigare Tehnico-Științifica a Locului Faptei, poziția 314 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș prin…

- Ca urmare a cercetarilor efectuate de catre polițiștii Biroului Siguranța Școlara și in baza probatoriului administrat, fața de tanarul de 15 ani, a fost dispusa masura preventiva a reținerii, pentru o perioada de 24 de ore. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a identificat zece minori implicați in actele de violența din Targu Mureș din ultima perioada. Ei aparțin gruparii „RSS" și au agresat mai mulți tineri din municipiu. Polițiștii au efectuat și patru percheziții domiciliare și au executat mai multe mandate de aducere.…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Mureș au acționat sambata, 17 februarie, cu aparatele radar, in colaborare cu polițiști din județul Harghita, in contextul unei acțiuni organizate in scopul prevenirii accidentelor rutiere și combaterii nerespectarii regimului legal de viteza. Potrivit informațiilor…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Targu Mureș au oprit pentru verificari sambata, 17 februarie, in jurul orei 00.00, pe strada Nicolae Grigorescu din municipiu, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Rastolița. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul…

- Politistii harghiteni au confiscat, in 2023, 3.130 de metri cubi de material lemnos, in urma actiunilor derulate pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor la regimul silvic, arata bilantul pe anul 2023 al Inspectoratului de Politie Judetean. Potrivit datelor statistice prezentate azi de IPJ Harghita,…

- In contextul situației operative inregistrate pe raza municipiului Targu Mureș privind infracțiunile cu violența comise in ultima perioada de catre mai mulți minori, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mureș, prin Poliția Municipiului Targu Mureș, Serviciul de Investigații Criminale,…

- In contextul situației operative inregistrate pe raza municipiului Targu Mureș privind infracțiunile cu violența comise in ultima perioada de catre mai mulți minori, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mureș, prin Poliția municipiului Targu Mureș, Serviciul de Investigații Criminale,…