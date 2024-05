Cuponul de pensie va putea fi obținut și in format electronic. Totodata, seniorii vor putea avea acces și la talonul de pensie dar și la biletele de tratament. Acest lucru va fi posibil dupa ce Guvernul va aproba finantarea noului sistem informatic al Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), dupa cum a anuntat, joi, premierul […] The post Cum poți obține cuponul de pensie in format electronic? appeared first on Puterea.ro .