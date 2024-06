Industria diamantelor întâmpină probleme, în timp ce pietrele preţioase cultivate în laborator scad preţurile Sloganul a fost inventat de gigantul diamantelor De Beers in 1948, captand impresia de securitate si romantism. Dar nu toate relatiile rezista timpului. Cel mai mare actionar al companiei, Anglo American, intentioneaza sa separe De Beers de grup, pe masura ce isi restructureaza afacerea dupa ce a respins o oferta de preluare a BHP. CEO-ul Anglo American, Duncan Wanblad, a declarat pentru Financial Times ca vanzarea De Beers va fi ”cea mai grea parte” a restructurarii radicale a companiei. ”Diamantele nu se mai potrivesc cu adevarat, in ciuda traditiei puternice a De Beers in cadrul grupului Anglo”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

