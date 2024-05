Autostrada București-Pitești are fisuri și crăpături în elementele de rezistență! Reparațiile costă peste 1 miliard de lei Guvernul adopta azi un proiect de act normativ pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii ,,Autostrada A1: Lot 2 km 44+000 – km 86+000″, judetele Giurgiu, Dambovita si Arges. Proiectul urmarește reabilitarea și aducerea la o stare de viabilitate corespunzatoare a sectorului de autostrada, cuprins intre km 44+000 – km 86+000. In […] The post Autostrada București-Pitești are fisuri și crapaturi in elementele de rezistența! Reparațiile costa peste 1 miliard de lei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

