Bucureștiul se transformă: Premierul Ciolacu anunță miliarde de euro pentru metrou și sănătate! Premierul Marcel Ciolacu a anunțat un plan ambițios pentru a moderniza linia de metrou Berceni-Pipera, una dintre cele mai frecventate rute din capitala Romaniei. Proiectul, cu un buget estimat la aproape un miliard de euro, se va baza in mare masura pe finanțare europeana. Acest demers vine in contextul in care premierul a exprimat neincrederea in capacitatea actualului primar al Bucureștiului, Nicușor Dan, de a gestiona adecvat rețeaua de metrou, anticipand schimbari benefice odata cu alegerile pentru primarie din iunie. „Am vazut ca recent domnul Nicușor Dan a recunoscut ca nu e pregatit sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Guvernul va aproba constructia unui ansamblu medical nou, in care sa functioneze Institutul Clinic Fundeni, o investitie majora in domeniul sanitar in valoare de peste 500 de milioane de euro, a declarat joi prim-ministrul Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres. "Aprobam o investitie majora in domeniul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se va construi o noua cladire unde sa funcționeze Institutul Clinic Fundeni. Noul spital va costa peste 500 de milioane de euro și are termen de execuție 36 de luni. Aprobam o investiție majora in domeniul sanitar. Construim un ansamblu medical nou in care sa…

- Premierul Marcel Ciolacu a decis sa renunțe la ideea organizarii unui referendum pentru exploatarea resurselor de la Roșia Montana, ca urmare a deciziei Curții de Arbitraj de la Washington in favoarea Romaniei. Curtea Internaționala pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID)…

- Alegerile pentru președintele Romaniei vor fi organizate mult mai devreme decat luna dinaintea incheierii mandatului lui Iohannis. Parlamentul a adoptat un proiect legislativ inițiat de UMDR, care redefinește calendarul alegerilor prezidențiale in Romania. Potrivit acestui proiect, alegerile pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu are un plan in cinci puncte pentru dezvoltarea Romaniei. Mai mult, premierul a spus ca iși dorește ca in urmatorii 4-5 ani salariul mediu brut din Romania sa ajunga la 2000 de euro. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre planul in 5 puncte pe are l-a pus la punct pentru Romania!…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, ca se iau masuri pentru educație și crește costul standard pentru fiecare copil. De asemenea, premierul a spus ca se lanseaza cea mai mare investiție facuta in domeniul cercetarii, fiind alocați 1,6 miliarde de lei. ”Avem vești bune…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca la finalul anului 2024 vom avea cei mai mulți kilometri de autostrada construiți din istoria moderna a Romaniei. De asemenea, premierul a anunțtat ca se va aproba Ghidul solicitantului pentru schema de ajutor de stat pentru materialele de construcții.”Aprobam…

- Coaliția guvernamentala respinge cu celeritate cele trei propuneri de lege inregistrate de UDMR pentru autonomia Ținutului Secuiesc, alimentand discuții despre interesele electorale și agenda naționalista. Trei propuneri de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc , depuse de deputații UDMR Zakarias…