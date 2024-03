Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a raspuns acuzațiilor aduse de USR și Dacian Cioloș, care susțin ca liderul PSD ar fi manipulat piețele de capital in favoarea acțiunilor Gabriel Resources, prin antepronunțarea greșita, care a dat de ințeles ca Romania va pierde procesul la Curtea de Arbitraj de la Washington. …

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata felicitari echipei de specialiști implicați in procesul Roșia Montana, dupa ce Romania a obținut o victorie importanta impotriva companiei canadiene Gabriel Resources. Aceștia cerusera despagubiri in valoare de 6,7 miliarde de dolari. Intr-un comentariu…

- Victoria surprinzatoare obținuta de statul roman la Curtea de Arbitraj de la Washington, unde Gabriel Resources cerea despagubiri de 6,7 miliarde de dolari pentru ca nu a fost lasata sa exploateze aurul de la Roșia Montana, a determinat mai mulți politicieni sa transmita mesaje in noapte de vineri spre…

- Romania a caștigat procesul impotriva Gabriel Resources, referitor la exploatarea aurifera de la Roșia Montana, la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții. Cu o majoritate de 2 la 1, instanța arbitrala a stabilit ca Romania nu datoreaza despabugiri companiei…

- Liderul USR, Catalin Drula, a acuzat, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, coalitia de guvernare PSD-PNL ca a "isterizat Romania saptamani de-a randul cu o campanie toxica" impotriva formațiunii pe care o conduce, campanie legata de procesul in cazul Rosia Montana.Drula mai afirma ca DNA…

- Guvernul a informat vineri seara ca Romania a obtinut castig de cauza in dosarul Rosia Montana judecat la Curtea de arbitraj international de la Washington (ICSID) contra companiei Gabriel Resources. Premierul Marcel Ciolacu a multumit, vineri seara, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, echipei…

- Fostul premier Dacian Ciolos reacționeaza și el dupa victoria in procesul Roșia Montana. Ce spune acesta? Dacian Cioloș afirma, dupa ce Romania a castigat procesul Rosia Montana, ca Rosia Montana ramine in patrimoniul mondial UNESCO. Totodata, el a mai subliniat și faptul ca statul roman nu plateste…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a oferit prima reacție in dosarul Roșia Montana. Oficialul susține ca are incredere in Guvern, care” in ințelepciunea lui, și-a luat masuri de precauție, a angajat firme de avocați și cauta soluții”. ”In primul rand cred ca este bine sa așteptam decizia, dar sunt…