- Liderul USR, Catalin Drula, a acuzat, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, coalitia de guvernare PSD-PNL ca a "isterizat Romania saptamani de-a randul cu o campanie toxica" impotriva formațiunii pe care o conduce, campanie legata de procesul in cazul Rosia Montana.Drula mai afirma ca DNA…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a comentat, vineri seara, verdictul in procesul Rosia Montana, referindu-se la faptul ca, dupa 9 ani de procese, Romania obtine o decizie definitiva si executorie. „Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde,…

- Potrivit ICSID - Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții, Romania nu trebuie sa plateasca despagubiri, ci, dimpotriva, canadienii trebuie sa achite țarii noastre cheltuieli de judecata in valoare de circa 2 milioa

- Instanta arbitrala internationala s-a pronuntat, vineri, in cazul Rosia Montana. Companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) solicitau despagubiri in valoare de minim 6,7 miliarde de dolari in dosarul deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia Montana.…

- Decizie in procesul pentru Roșia Montana. ZERO DESPAGUBIRI pentru Gabriel Resources. Decizia este definitiva și executorie Decizie in procesul dintre Romania și Gabriel Resources. Statul roman nu va plati nici o despagubire companiei canadiene. Aceste este verdictul comunicat vineri seara Guvernului…

- Romania a caștigat procesul impotriva Gabriel Resources, referitor la exploatarea miniera de la Roșia Montana, la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții. Cu o majoritate de 2 la 1, instanța arbitrala a stabilit ca Romania nu datoreaza despabugiri companiei…

- Apariția informației ca Romania ar putea fi obligata sa plateasca daune de 2 miliarde de dolari in procesul cu firma Gabriel Resources, a determinat o reacție virulenta și precipitata a fostului premier Dacian Cioloș, chiar inainte de pronunțarea verdictului de catre tribunalul de arbitraj din cadrul…

- Romania se așteapta ca pe 10 februarie sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources țarii noastre pentru aurul de la Roșia Montana, dupa scandalul prin care locația a fost introdusa in patrimoniul UNESCO, scrie digi24.ro .Surse guvernamentale au declarat ca subiectul a fost discutat miercuri in…