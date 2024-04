Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție a Județului (IPJ) Arad a lansat un anunț privind admiterea la unitațile de invațamant postliceal din subordinea MAI – sesiunea aprilie-iulie 2024... The post Poliția aradeana „cauta” colegi noi appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs 2.880 de locuri, in perioada aprilie – iulie 2024 pentru admiterea in cele șase instituții de invațamant ale MAI in care se formeaza agenți de poliție, ... The post LOCURI DISPONIBILE Admitere 2024 la școlile de poliție, jandarmi și pompieri first appeared…

- Politistii il cauta pe sotul Dianei Sosoaca pentru montarea unei bratari de monitorizare electronica, dupa ce senatoarea a sesizat, marti, Sectia 6 de Politie cu privire la faptul ca sotul sau o agreseaza din punct de vedere emotional, fiindu-i creata astfel o stare de temere, potrivit unor surse judiciare,…

- VIDEO: Prin pensionare Poliția a pierdut foarte mulți oameni cu experiența. Declarația președintelui CNP Alba, Ilie Ilea O problema care a aparut in ultimii ani, in randul Inspectoratelor de Poliție, este pensionarea polițiștilor cu experiența. Afirmația a fost facuta de președintele organizației profesionale…

- Un tanar, mutat la Cluj-Napoca, a povestit pe un grup de Facebook cum a fost amenințat pe o strada din municipiu, de un alt participant la trafic care bloca circulația pe o strada, ca daca mai trece pe acolo, ii va rupe picioarele, deoarece strada este una privata. „Mi-a spus un prieten la un moment…

- Alerta in București. S-a facut apel la Poliție dupa ce un copil a fost vazut ieșit pe jumatate pe geamul unei mașini in trafic, in zona Salajan. Brigada Rutiera precizeaza ca nu s-a inregistrat nicio plangere legata de vreun copil transportat intr-o mașina, aplecat pe geamul deschis, dar il cauta…

- Oportunitați de cariera in Armata, in aceasta perioada! Ministerul Apararii a scos la concurs peste 5000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Programul de recrutare se va desfașura in perioada 12 februarie – 1 martie 2024, in intervalul orar 08:30-14:30. Așadar, daca vrei un job care sa iți…

- Compania Eco Graden Construct din Cluj-Napoca recruteaza in prezent 150 de oameni pentru joburi de ingrijitori spatii verzi, potrivit informatiilor de pe site-ul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Cluj.