- Banatul figureaza la trei secțiuni in competiția naționala Destinația Anului 2024. Orașul Timișoara și Domeniile de Murani – din Timiș, dar și restaurantul Kibuț de la Garana, din Caraș-Severin, pot fi votate de public

- Pelicula „Trei kilometri pana la capatul lumii”, in regia lui Emanuel Parvu, a fost selectata in Competitia oficiala a celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Cannes care va avea loc in perioada 14 - 25 mai, informeaza un comunicat transmis luni AGERPRES.

- Municipiul București intra in finala competiției Destinația Anului 2024 la categoria „Orașe care inspira”, iar Proiectul cultural „Strazi deschise – București, Promenada urbana” este finalist la categoria „Atracții cultural-educative”, anunța, duminica, primarul general, Nicușor Dan.

- Tanarul in varsta de 23 de ani, din Caraș-Severin, care și-a ucis iubita, o studenta de 21 de ani, din comuna Padeș, din județul Gorj, a depus o solicitare la instanța de judecata prin care solicita sa fie cercetat in stare de libertate.

- Cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional de Inginerie, Știința și Tehnologie (STEM), organizat de Asociația Tunisiana pentru Viitorul Științei și Tehnicii, care s-a desfașurat intre 22 și 28 martie la Mahdia Palace din Tunisia și la care au participat mai mult de 1.500 de competitori din 40…

- Clubul de Robotica de la Școala Primara ”Carol I” din Iași a fost premiat la etapa naționala a Festivalului Internațional de Robotica First Lego League Explore, Sezonul Masterpiece. Evenimentul a avut loc pe 10 februarie, la București. Echipa Cyber Carol a participat la secțiunea programare, demonstrand…

- Fara doar și poate, fasolea este una dintre cele mai consumate alimente din intreaga lume. Fiarta, batuta sau folosita in diferite preparate culinare, acest aliment este la mare cautare indiferent de sezonul in care ne aflam. Insa, exista și un secret atunci cand vine vorba fierberea ei. Iata ce trebuie…