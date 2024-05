Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, marti, la Casa Alba, de presedintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden. „Am avut o discuție foarte consistenta astazi, la Washington, D.C., cu Joe Biden, la Casa Alba, despre Parteneriatul Strategic dintre Romania și Statele Unite ale Americii, inclusiv…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți seara, dupa discutia cu presedintele Klaus Iohannis, ca Romania este esentiala pentru apararea Flancului Estic al Aliantei si va continua sa sprijine Ucraina. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat, marti seara, ca a avut…

- Secretarul general al NATO afirma, marti seara, dupa discutia cu presedintele Klaus Iohannis, ca Romania este esentiala pentru apararea Flancului Estic al Aliantei si va continua sa sprijine Ucraina.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 7 aprilie 2024, un mesaj cu prilejul Zilei NATO in Romania și al aniversarii a 75 de ani de la inființarea NATO. Candidat la funcția de secretar general al NATO, președintele Iohannis a subliniat ca Articolul 5 al Tratatului de la Washington,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri la Galati despre candidatura lui Klaus Iohannis la sefia NATO ca "este problema exclusiva a aliatilor"."Singurul lucru pe care nici nu il comentam si nici nu este in puterea noastra, a mea si a secretarului general, este sa ne alegem…

- Ciuca a mai spus ca decizia se ia in interiorul Aliantei Nord-Atlantice, la Summit-ul NATO din luna iulie de la Washington, transmite News.ro.”Este vorba de o responsabilitate de asumare a reprezentarii pentru ocuparea unei functii la nivelul NATO, dupa 20 de ani de cand Romania a devenit membru cu…

- Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi, a fost intrebata in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, ce sanse are presedintele Klaus Iohannis sa obtina o functie europeana de rang inalt. ”Eu cred ca are toate sansele. Totusi, domnia sa nu e singur, reprezinta Romania,…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, chiar in timp ce toți liderii PPE sunt la Congresul de la București, ca in opinia sa, președintele Klaus Iohannis ar fi potrivit pentru a deveni președinte al Consiliului European. In prezent, președintele Consiliului European este Charles Michel. ”Imaginea…