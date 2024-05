Cei care dețin sali de jocuri in localitați cu mai puțin de 15.000 de locuitori au inceput sa iși inchida afacerile unul cate unul, dintr-un total de 28.000 de companii. Mulți dintre ei au decis sa iși mute aparatele in orașele mari. Culmea este ca unii proprietari nu s-au conformat și inca iși țin salile deschide. Omul-cheie din industria pacanelelor le rade in nas autoritaților: Știam ca nu pot! Proprietara pacanele: Nu mai putem functiona aici, sunt prea putini locuitori. Ne mutam in alte localitati, fie deschidem jocurile unde putem functiona.Angajatii, majoritatea au ramas fara loc de munca,…