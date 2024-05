Ce sfant este sarbatorit astazi, 9 mai 2024, in Calendarul ortodox?

Stiri pe aceeasi tema

- Miercurea din Saptamana Luminata este o zi de care se leaga multe tradiții și obiceiuri vechi, pe care romanii din diferite zone ale țarii le respecta cu sfințenie. Pe 8 mai, Biserica il cinstește pe Sfantul Apostol si Evanghelist loan, cel care și-a plecat capul la pieptul Domnului la Cina cea de Taina,…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea pomenirea sfantului maritului apostol Iacob, fratele sfantului Ioan, de Dumnezeu cuvantatorul.Acest Iacob a fost fiul lui Zevedei, si fratele lui Ioan cuvantatorul de Dumnezeu. Dupa chemarea lui Andrei si Petru, a fost chemat si el cu fratele sau de Mantuitorul la…

- Duminica Floriilor marcheaza, an de an, intrarea Domnului in Ierusalim, pe un asin, intampinat cu flori, cu ramuri de maslin si de finic de mii de oameni si aclamat ca un adevarat imparat. In ziua de Florii , oamenii duc la biserica ramuri de salcie, care sunt sfințite și puse apoi la icoane, la pomii…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si saptea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Simeon, episcopul Ierusalimului, ruda Domnului.Acest sfant a trait pe vremea imparatului Traian, fecior al logodnicului Iosif si frate al lui Iacov; pe acesta luandu l Insusi Hristos si Dumnezeul nostru, si primind…

- Maine, pe data de 23 aprilie 2024, este sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. Este sarbatorit Sfantul Gheorghe. Iata ce tradiții și obiceiuri respecta creștinii ortodocși in aceasta zi de sarbatoare!

- Sfintele Mucenite Agapi, Hionia si Irina au fost surori si au locuit in apropierea cetatii Aquileia. In vremea in care imparatul Diocletian s a aflat pentru un interval de timp in aceasta cetate, a poruncit uciderea parintelui Hrisogon. Dumnezeu i a descoperit in vis lui Zoii, un preot in varsta, locul…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si opta, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Ilarion cel nou, egumenul Manastirii Palechitului.Sfantul Ilarion cel Nou, egumenul Manastirii Palechitului si a pus viata in slujba Domnului de la o varsta frageda si a petrecut multi ani ca pustnic. Pentru viata…

- Astazi, pe data de 9 martie 2024, este o rabatoare importanta pentru creștinii ortodocși. Sunt celebrați Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Este sarbatoare cu cruce neagra in calendarul ortodox. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi sfanta!