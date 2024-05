Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al Institutului "Matei Bals", Adrian Marinescu, a declarat, miercuri, ca nu se discuta la acest moment despre o infectie care sa ii puna actorului Florin Piersic viata in pericol.

- Florin Piersic este internat, de marți seara, la Institutul de boli infecțioase Matei Balș din Capitala. Actorul in varsta de 88 de ani a fost transferat de la Cluj-Napoca la București cu o aeronava SMURD, la cererea familiei. Starea sa de sanatate este una stabila, fiind internat pe o secție normala.…

- Apar noi informații despre starea de sanatate a indragitului actor Florin Piersic, dupa ce artistul a fost transferat de la Cluj la un spital din Capitala. Marți seara, 7 mai, Florin Piersic a fost transferat de la Institutul Inimii, din Cluj Napoca, la Institutul „Matei Balș” din București. A fost…

- Actorul Florin Piersic a fost preluat marți seara, cu un avion SMURD, de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca pentru a fi transferat la Institutul Matei Balș din Capitala. Avionul SMURD cu care a fost transportat se afla in Ungaria, unde participa la un exercitiu NATO.

- Institutul Inimii din Cluj-Napoca a anunțat marți ultimele noutați legate de starea de sanatate a actorului Florin Piersic. Unitatea medicala face apel la preluarea de informații despre starea de sanatate a pacientului doar din surse oficiale. foto: arhiva

- In urma operației suferite de catre legendarul actor Florin Piersic, mulți așteapta cu sufletul la gura sa afle evoluția sanatații sale. Dupa zile de suspans și ingrijorare, avem acum noi informații despre starea sa medicala. Marelui actor, internat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, i-au fost efectuate…

- Vestea ca marele actor Florin Piersic a ajuns in grija medicilor a iscat ingrijorari in randul publicului. Apar noi informații despre starea de sanatate a indragitului artist, in varsta de 88 de ani. Florin Piersic și-a petrecut noaptea de marți spre miercuri la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, potrivit…

- Deși interventia la genunchi efectuata recent la secția de ortopedie de la Spitalul Militar a decurs bine, pacientul Florin Piersic a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca pentru a fi supravegheat de medici.