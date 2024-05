Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care obliga restaurantele, cantinele și serviciile de catering sa ofere gratuit clienților apa de la robinet a fost promulgat la președintele Klaus Iohannis și publicat in Monitorul Oficial.In forma inițiala, proiectul nu prevedea obligația oferirii gratuite de apa potabila de robinet…

- Proiectul de lege care obliga restaurantele, cantinele și serviciile de catering sa ofere gratuit clienților apa de la robinet a fost promulgat la președintele Klaus Iohannis și publicat in Monitorul Oficial.In forma inițiala, proiectul nu prevedea obligația oferirii gratuite de apa potabila de…

- Reglementarile UE obliga firmele din Romania sa transparentizeze salariile oferite la angajare.In ultimii ani, firmele din Romania au adoptat o tendința tot mai deschisa in ceea ce privește publicarea salariilor atunci cand fac angajari. In 2023, aproximativ o treime dintre anunțurile de angajare de…

- Pe platformele de recrutare, in anunțurile personale sau chiar in presa, angajatorii din Romania folosesc in majoritatea cazurilor exprimarea „salariu atractiv” sau „salariu motivant”. Uniunea Europeana va interzice insa acest gen de formulari. Conform noilor directive, angajatorii romani vor fi obligați…

- Angajatorii din Romania vor fi obligați sa renunțe la clasicele sintagme din anunțuri precum ,,salariu atractiv” sau ,,salariu motivant” și sa specifice clar, in anunțuri, suma pe care o ofera angajaților. Conform datelor furnizate de una dintre cele mai mari platforme de recrutare din țara, peste 40%…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a anunțat mai multe masuri de sprijin pentru angajatorii care incadreaza tineri. Astfel, angajatorii care angajeaza tineri absolvenți de invațamant pot primi subvenții in valoare de 2.250 de lei pe luna, timp de 12 luni.

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a anunțat inițiative de sprijin pentru angajatorii care angajeaza tineri pe piața muncii. O preocupare principala a Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale este sa incurajeze și sa stimuleze tinerii sa se integreze in sectorul muncii. Prin urmare, angajatorii…

- Firmele pot beneficia de o reducere a impozitului pe profit sau pe veniturile microintreprinderilor daca inregistreaza creșteri ale capitalului propriu in ultimii ani. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea arata ca reducerile de impozit sunt considerabile, intre 2 și 9%, in funcție de…