Soluţie la criza bugetară pentru 40% dintre germani. Diminuarea ajutorului pentru Ucraina Un procent de 40% dintre cetatenii germani chestionati intr-un sondaj au sugerat reducerea finantarii destinate sustinerii Ucrainei in razboiul cu Rusia printre solutiile pentru bugetul Germaniei, tara unde o prevedere constitutionala limiteaza marja de manevra a guvernului federal de se indatora, scrie duminica ziarul Bild, preluat de agentia DPA. Sondajul publicat de acest ziar cuprinde intrebarea „unde credeti ca guvernul ar trebui sa faca economii ?”, intrebare la care celor intervievati li s-a oferit posibilitatea sa aleaga concomitent mai multe dintr-o lista cu 10 raspunsuri sugerate. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

