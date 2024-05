Impresia generala a romanilor despre parlamentarii romani este ca aceștia fie dorm in salile de ședințe, fie, mai rau, fura. Depinde insa despre ce parlamentari este vorba. Raoul Trifan, un tanar senator USR, la baza un IT-ist care a lucrat inclusiv pentru Microsoft, are alte preocupari, in sensul in care se gandește cum sa-i faca pe tineri sa nu mai plece din țara. In acest sens, el a depus mai multe inițiative legislative, dintre care una propune ca tinerii sa primeasca un exemplar din Constituție la implinirea varstei de 18 ani, iar altul ca indemnizația de internship sa nu mai fie taxata…