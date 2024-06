Majorarea salariului minim va fi aprobată săptămâna viitoare de Guvern. La cât va crește salariul brut Majorarea salariului minim va fi aprobata saptamana viitoare de Guvern. La cat va crește salariul brut Majorarea salariului minim va fi aprobata saptamana viitoare de Guvern. De asemenea, se va lua și decizia inghetarii punctului de amenda la nivelul salariului minim actual. Salariul minim brut din Romania se va majora de la 3.300 lei la 3.700 lei pe luna. Guvernul a finalizat discuțiile pe acest subiect cu sindicatele și patronatele. Totodata […] Citește Majorarea salariului minim va fi aprobata saptamana viitoare de Guvern. La cat va crește salariul brut in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

