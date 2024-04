Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit USR, ”in prezent, un tanar aflat intr-un stagiu ca intern pentru pregatirea sau perfectionarea profesionala, poate fi platit cu suma de 1650 lei, brut”. ”Suma reprezinta echivalentul a 50% din salariul de baza minim brut pe tara care, la data de 1 ianuarie 2024, era de 3.300 Lei. Dupa plata…

- Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au scazut in luna februarie, insa Romania se numara printre statele membre cu cea mai puternica crestere a vanzarilor, atat de la o luna la alta, cat si in ritm anual, arata datele publicate vineri de Eurostat.

- Consilierul județean Georgiana Sima, președintele organizației județene de tineret a PNL Cluj, a fost prezenta azi-noapte, alaturi de colegii sai, in aeroportul clujean, pentru a-i intampina simbolic pe primii pasageri care au sosit din spațiul Schengen și nu au mai efectuat formalitațile de control…

- Conferința organizata de tineretul liberal a strans la Cluj unele dintre cele mai relevante personalitați de pe scena politica actuala. Primarul Emil Boc, europarlamentarul Siegfried Mureșan, dar și secretarul General al Guvernului, Mircea Abrudean, au luat cuvantul la eveniment.La nivel european cresc…

- Ponderea tinerilor care nu vor sa munceasca este in creștere. E un fenomen care, din pacate, plaseaza Romania in fruntea unui clasament european nu tocmai laudabil. Cu o creștere alarmanta in ultimii 10 ani, aceasta tendința aproape ca s-a dublat, semnaland o schimbare profunda in atitudinea tinerilor…

- Tinerii din Romania sunt cei mai saraci din Uniunea Europeana, arata datele Eurostat. Aceștia nu pot face fața unor cheltuieli neprevazute și nu au bani pentru a-și inlocui hainele uzate. Mai exact, sunt de patru ori mai saraci decat omologii din blocul comunitar, Romania avand cea mai mare rata de…

- Doar bulgarii sunt platiți mai prost decat noi. Romania, penultimul loc in Uniunea Europeana in privința salariului minim Romania ocupa penultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește salariul minim, situandu-se doar inaintea Bulgariei in aceasta privința. Datele Eurostat indica faptul ca Ungaria…

- Salariul minim in țarile UE, in 2024. Pe ce loc se afla Romania și care sunt extremele. Grafice Salariul minim in țarile UE, in 2024: Romania se afla pepenultimul loc in Uniunea Europeana, in privința salariului minim. Doar Bulgaria se afla mai jos decat noi. Ușor mai bine sta Ungaria, arata datele…