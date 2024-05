Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi vremea de 1 Mai și de Paște in județul Alba. Prognoza meteo pe localitați in Saptamana Patimilor Cum va fi vremea de 1 Mai și de Paște in județul Alba. Prognoza meteo pe localitați in Saptamana Patimilor. In Saptamana Patimilor vom avea parte de o vreme frumoasa, cu temperaturi placute. Vor…

- Vacanța de primavara 2024. Cate zile libere vor avea elevii de Florii, 1 Mai și Paște. Calendar modul cursuri și examene Vacanța de primavara 2024. In curand, elevii vor intra in perioada cu zile libere de Florii, 1 Mai și Paște. Apoi urmeaza ultimul modul de cursuri din acest an. De asemenea, sunt…

- A doua expoziție organizata in acest an de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Nasaud – „Expo BISTRIȚA GRADINA ȘI AMBIANȚA 2024” și-a deschis ieri porțile, pe in centrul Bistriței, pe pietonalul Liviu Rebreanu. La expoziție participa 22 de expozanți din Bistrița-Nasaud, Alba, Bihor, Botoșani, Cluj,…

- Pensionar de 78 de ani dintr-o comuna din Alba, prins in timp ce conducea un ATV fara permis. S-a ales cu dosar penal Un pensionar in varsta de 78 de ani din comuna Stremț este cercetat penal, dupa ce a condus un ATV, fara permis. Acesta a fost oprit de polițiști, in noaptea de vineri spre sambata.…

- Mai multe localitați din Alba fara curent electric din cauza vantului puternic: Intervenții DEER pentru remedierea avariilor din județ Mai multe localitați din Alba fara curent electric din cauza vantului puternic: Intervenții DEER pentru remedierea avariilor din județ Mai multe localitați din comunele…

- Incendiu de vegetație in comuna Unirea. Intervin pompierii din Aiud și SVSU Pompierii din Aiud au fost chemați sa intervina, luni dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Unirea. Potrivit ISU Alba, este vorba despre un incendiu de vegetație. La intervenție participa si personal…

- Caz ȘOCANT intr-o comuna din Alba: Doi barbați trimiși in judecata dupa ce au violat o femeie, au batut-o cu pumnii și au amenințata cu cuțitele Caz ȘOCANT intr-o comuna din Alba: Doi barbați trimiși in judecata dupa ce au violat o femeie, au batut-o cu pumnii și au amenințata cu cuțitele Doi barbați…

- Acțiune comuna a polițiștilor și jandarmilor din Alba. Amenzi de peste 39.000 de lei și 4 permise de conducere reținute Joi, 29 februarie, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea…