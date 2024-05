Stiri pe aceeasi tema

- Triplul campion mondial Max Verstappen a anuntat, joi, inaintea Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami, ca nu intentioneaza sa se desparta de echipa Red Bull, la o zi dupa plecarea inginerului Adrian Newey, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Max Verstappen (campionul mondial en-titre) a fost cel mai rapid in calificarile pentru Marele Premiu de Formula 1 din China, pilotul olandez urmand sa plece de pe prima poziție a grilei de start in cursa de duminica (este al 100-lea pole din istorie pentru Red Bull).

- Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Japoniei, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, conform news.ro.Olandezul a fost in pole position si la primele trei curse ale sezonului, in Bahrain, Arabia Saudita si Australia.

- Pilotul spaniol al echipei Ferrari, Carlos Sainz, a castigat Marele Premiu al Australiei la Formula 1, disputat, duminica, la Melbourne, unde campionul mondial, olandezul Max Verstappen, a abandonat in turul trei, potrivit news.ro. Carlos Sainz s-a impus in fata coechipierului sau monegasc Charles…

- Azi, de la ora 19:00, are loc Marele Premiu din Arabia Saudita (Jeddah), a doua cursa de Formula 1 a anului. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 3. Dupa victoria categorica din prima cursa (Bahrain), olandezul Max Verstappen (Red Bull) are din nou prima șansa la succes. Va pleca din pole-position,…

- In contextul apelor tulburi din cadrul Red Bull Racing, publicațiile de specialitate scriu despre o clauza care presupune ca Max Verstappen (26 de ani) sa poata parasi echipa in cazul in care consilierul Helmut Marko pleaca sau este demis. Red Bull Racing a inceput sezonul 2024 de Formula 1 așa cum…

- Max Verstappen s-a clasat primul in calificarile pentru Marele Premiu din Bahrain și va pleca in pole position sambata. Marele Premiu din Bahrain va avea loc sambata, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Antena 1. Max Verstappen (Red Bull) a fost cel mai rapid pilot in calificarile pentru…

- Spaniolul Carlos Sainz (Ferrari) a fost cel mai rapid in a treia sesiune de antrenamente libere inaintea Marele Premiu al Bahrainului, etapa inaugurala a Campionatului Mondial de Formule 1, vineri, pe circuitul Sakhir, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Sainz i-a devansat pe compatriotul sau Fernando…