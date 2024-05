Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul italian Jannik Sinner, numarul 2 mondial, a fost nevoit sa se retraga din turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid, din cauza unei accidentari la soldul drept, inaintea meciului sau din sferturile de finala impotriva canadianului Felix Auger-Aliassime, programat joi, informeaza EFE, potrivit…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul 3 mondial si detinatorul trofeului, a fost eliminat in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, de catre rusul Andrei Rublev.

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a declarat, dupa calificarea sa in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, ca spera in continuare sa faca pereche cu compatriotul sau Rafael Nadal la Jocurile Olimpice de la Paris, "daca totul va decurge bine", informeaza AFP. The post JOCURILE…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a explicat, joi, la Madrid, ca dupa tot ce a trait la Roland Garros vrea sa fie competitiv si nu sa participe ”indiferent cum” la turneul parizian de Mare Slem. Nadal, care a triumfat de 14 ori pe zgura pariziana, a debutat cu o victorie, joi, la turneul ATP Masters 1.000…

- Carlos Alcaraz, talentatul tenisman spaniol clasat pe locul 3 mondial, a fost nevoit sa se retraga din turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo din cauza unei accidentari la antebrațul drept. Anunțul a fost facut de catre Alcaraz in persoana pe rețelele de socializare, intr-o postare care a starnit…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, principalul favorit al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), s-a calificat in optimile de finala ale acestei competitii, dupa ce l-a invins in doua seturi, 6-2, 6-4, pe francezul Gael Monfils, luni, la Hard Rock Stadium, potrivit Agerpres. Alcaraz, ocupantul…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (Statele Unite), in finala caruia l-a invins duminica in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-1, pe rusul Daniil Medvedev, reeditand astfel succesul din 2023, in fata aceluiasi adversar, potrivit Agerpres. Alcaraz (20…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a retras din turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California), pentru ca nu se simte pregatit sa joace la cel mai bun nivel, au anuntat organizatorii americani, conform AFP.Nadal, 37 ani, care are 22 de titluri de Grand Slam in palmares, spera sa-si relanseze…