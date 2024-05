Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Agenția pentru Siguranța Alimentara a Uniunii Europene (EFSA) a emis o avertizare cu privire la posibilitatea unei pandemii de gripa aviara in cazul in care virusul devine transmisibil intre oameni. Acest lucru se datoreaza faptului ca oamenii nu au imunitate impotriva acestui virus. Acest…

- Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a avertizat miercuri cu privire la o pandemie de gripa aviara daca virusul devine transmisibil intre oameni, deoarece acestia nu au imunitate la virus, relateaza Reuters. Aceasta avertizare survine la o zi dupa ce in statul american Texas s-a…

- A fost raportat un al doilea caz de infectare umana cu virusul inalt patogen al gripei aviare A (H5N1) (HPAI). Este vorba despre un barbat care a fost testat pozitiv dupa ce a fost expus la vaci de lapte "presupus infectate". In Texas, SUA, un barbat a fost testat pozitiv pentru virusul gripei aviare…

- Vaci de la ferme de lapte din statele americane Texas și Kansas au fost depistate pozitiv la o tulpina contagioasa de gripa aviara, au anunțat miercuri autoritațile agricole din Texas, subliniind un „eveniment fara precedent”. Este pentru prima data cand gripa aviara inalt patogena (HPAI) a fost detectata…

