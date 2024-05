A început „Litoralul pentru toți” 2024. Cât costă o noapte de cazare la malul mării Romanii pot avea parte de vacanțe ieftine la mare in Romania. Vineri, 3 mai, s-a dat startul programului „Litoralul pentru toți” 2024. „Litoralul Pentru Toți” este un program destinat turiștilor care doresc sa-și petreaca sejurul la mare in extrasezon și presupune reduceri semnificative la tariful de cazare pentru sejururile de 6 nopți. Programul „Litoralul pentru Toți” […] The post A inceput „Litoralul pentru toți” 2024. Cat costa o noapte de cazare la malul marii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

