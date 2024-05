Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta lansarea programului social “Litoralul pentru toti”, care se va desfasura intre 31 mai si 20 iunie. Turistii se pot caza in hotelurile de 2, 3 si 4 stele din statiunile de pe litoralul romanesc, la tarife incepand de la 35 de lei. ”Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) […] The post Incepe „Litoralul pentru toti”. Cat costa o noapte de cazare la hotelurile de la mare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .