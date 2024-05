Implantul cerebral ar putea ajuta la redarea vederii la persoanele total oarbe

Stiri pe aceeasi tema

- Mancarea de dulciuri este unul dintre cele mai mari temeri ale oamenilor care incearca sa mențina o dieta sanatoasa. De fapt, mulți dintre noi simțim ca nu putem renunța la bunatațile pe care le indragim, in special in ceea ce privește dulciurile. Dar, conform specialiștilor, exista un secret pentru…

- Jeltje Spoelstra, o pensionara olandeza in varsta de 83 de ani, iși dedica viața in sprijinul celor aflați in nevoie. De mai bine de 35 de ani, ea a fost in fruntea unor inițiative umanitare, organizand transporturi de ajutor catre țari precum Romania și

- O provocare pentru cei inteligenți și atențiAcest test nu este doar un exercițiu de divertisment, ci și o metoda de a evalua rapiditatea cu care cineva poate procesa informația vizuala și de a determina nivelul de atenție la detalii. Persoanele care identifica rapid diferențele demonstreaza abilitați…

- Zeci de elevi de la școala profesionala de textiliști, din Botoșani, lucreaza benevol pentru persoanele cu dizabilitați. Aceștia fac lenjerii de pat și tot ceea ce pot confecționa cu mașinile de cusut, și le doneaza in diferite centre de asistența medico-sociala

- Gabriel Lazany, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița și candidatul PSD la Primaria Bistrița, prezent recent in emisiunea Bistrițeanul LIVE, spune ca Bistrița este un oraș total neprietenos cu persoanele cu dizabilitați. „O alta problema pe care am sesizat-o și care de-a lungul timpului…

- Elon Musk anunța ca Neuralink va putea vindeca orbirea și va ajuta persoanele paralizate sa mearga din nou. Cipul conecteaza creierul la computere și ar putea restaura vederea, chiar in cazul nevazatorilor din naștere, relateaza Aleph News.Neuralink intenționeaza sa restaureze vederea prin implantarea…

O mai recunoști pe femeia din imaginea de mai sus? Vedeta a ales sa se retraga de pe micile ecrane in urma cu 11 ani. Mai mult de atat, fosta prezentatoare tv și-a deschis o afacere profitabila. Cei care au vazut-o acum, abia daca o mai recunosc! A renunțat la televiziune in urma cu 11