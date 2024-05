Vitaminele B, supercomplex de sănătate? Vitaminele B pot ajuta la prevenirea infecțiilor, pot impacta pozitiv calitatea sangelui prin creșterea numarului de globule roșii și posibil imbunatați funcțiile creierului, digestia și apetitul. Vitaminele B sunt implicate in funcționarea corecta a nervilor, dar și in sanatatea cardiovasculara și menținerea tonusului muscular. De asemenea, vitaminele B au un rol important in prevenirea și ameliorarea afecțiunilor oculare (ale ochilor). Exista 8 vitamine B Cele mai cunoscute vitamine din clasa vitaminelor B sunt vitamina B6 și B12, dar exista de fapt opt vitamine B: B1 (tiamina), B2 (riboflavina),… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

