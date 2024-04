Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia sarbatorilor de Paști, in perioada 25 martie – 30 aprilie 2024, Direcția de Asistența Sociala deruleaza Campania „ Dar din suflet pentru seniori “, in cadrul careia municipalitatea ofera varstnicilor brașoveni tichete sociale in valoare de 200 de lei. De acest sprijin financiar beneficiaza…

- Asociatia Ateliere Fara Frontiere (AFF), organizatie nonprofit care sprijina persoanele vulnerabile, a primit, joi, statutul de asociatie de utilitate publica, potrivit news.ro ”In cei peste 15 de ani de functionare, Asociatia a derulat activitati in domeniul ocuparii, informarii, consilierii, formarii…

- Este prima aplicație pe care persoanele nevazatoare o au la dispoziție din partea vreunei instituții publice situate in Arad. De acum, ei primesc sprijin pentru... The post Premiera: persoanele nevazatoare din Arad beneficiaza de o aplicație care ii ajuta sa ajunga la Poșta | Video appeared first on…

- Social Acces gratuit la investigații medicale pentru persoanele vulnerabile din mediul rural, prin Caravana de Sanatate a Crucii Roșii februarie 14, 2024 12:11 Un nou proiect umanitar al Crucii Roșii Romane destinat persoanelor vulnerabile din mediul rural se deruleaza in aceasta perioada. Caravana…

- Ministerului Muncii și Protecției Sociale anunța ca cantinele de ajutor social pentru persoanele socialmente vulnerabile nu iși vor sista activitatea, iar de serviciile acestora vor beneficia in continuare persoanele socialmente vulnerabile. Reacția ministerului vine dupa ce in spațiul public s-a vehiculat…

- Este numit astfel pentru ca, in mod tradițional, este extras din mesteacan, deși in ziua de azi acesta este obținut adesea din alte surse de lignoceluloza, cum ar fi cojile de copaci și trestia de zahar.Xilitolul este aproximativ la fel de dulce ca zaharul, dar are cu 40% mai puține calorii. Acesta…

- Un studiu recent realizat de cercetatorii de la University College London (UCL) a facut lumina asupra modului in care percepția noastra asupra culorilor se schimba pe masura ce imbatranim. Pe masura ce inaintam in varsta, simțurile gustului, mirosului, auzului și vazului devin mai puțin acute, iar acum…