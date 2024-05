Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Invierii Domnului simbolizeaza trecerea prin jertfa spre Lumina Invierii, depașirea suferințelor și speranța vieții veșnice, spune, duminica, de Paști, premierul Marcel Ciolacu.

- Primarul din Radauți, Bogdan Loghin, a transmis, astazi, un mesaj sincer și din suflet, catre toți radauțenii cu ocazia Sarbatorilor Pascale. „Va doresc, tuturor radauțenilor de pretutindeni, un Paște in armonie cu valorile care stau la baza creștinatații: dragostea, grija fața de aproapele nostru și…

- PAȘTE 2024: Lumina Sfanta va fi adusa sambata seara la Alba Iulia, pentru slujba de Inviere. Semnificații pentru credincioși Paște 2024. Lumina Sfanta va fi adusa sambata seara la Alba Iulia. Aceasta ajunge mai intai, de la Ierusalim, pe Aeroportul ”Otopeni”. Patriarhia Romana a anunțat ca Lumina Sfanta…

- Maramureșul se afla, și in acest an, in topul destinațiilor turistice, pentru vacanța de Paște. La concurența se afla litoralul romanesc, Bucovina și Delta Dunarii. „Maramures si Bucovina automat le legam cu partea culturala si traditionala din zona, pentru ca mergem la una dintre bisericile de acolo…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut ca toți pensionarii sa iși primeasca banii inainte de Paște. Solicitarea sa intervine in contextul in care poștașii ar trebui, teoretic, sa fie liberi intre 1 și 7 Mai. „O rog pe doamna ministru (n.red. – Simona Bucura Oprescu) sa vorbeasca cu toate bancile din Romania,…