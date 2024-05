Stiri pe aceeasi tema

- Alerta! Adolescenta de 14 ani cautata de familie cu poliția. Daca ați vazut-o, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei minore, de 14 ani, din municipiul Botoșani, care a parasit domiciliul la data de 9 mai a.c., in jurul orei 14:00, iar pana in prezent nu a…

- Un tanar de 27 de ani este cautat de familie. Eduard nu a mai dat niciun semn de viața. Polițiștii au cerut ajutorul populației Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unui tanar, de 27 de ani, din municipiul Botoșani, care la data de 21 aprilie a.c. a plecat in municipiul Arad,…

- O adolescenta de 14 de ani din Vlasinești este de negasit. Daca aveți informații, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei minore, de 14 ani, din comuna satul Sarbi, comuna Vlasinești, care, astazi, in jurul orei 16:00, a parasit domiciliul, iar pana in prezent…

- O femeie din Vladeni este de negasit. Daca aveți informații, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei femei de 46 de ani, din comuna Vladeni, sat Brehuiești, care astazi, a parasit domiciliul fara a anunța familia și nici nu a mai putut fi contactata ulterior.…

- O femeie din Paltiniș parca a intrat in pamant. Polițiștii cer ajutorul populației Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei femei, de 56 de ani, din comuna Paltiniș, care, la data de 17 aprilie a.c. a parasit in mod voluntar domiciliul iar pana in prezent nu a revenit și nici…

- O femeie din Vlasinești a plecat la oraș și nu s-a intors de o saptamana. Polițiștii cer ajutorul populației Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei femei, de 37 de ani, din comuna Vlasinești, care, la data de 10 aprilie a.c. a parasit in mod voluntar domiciliul pentru a…

- Politistii din Botosani cer sprijinul populatiei pentru obtinerea de informatii care sa duca la identificarea unui copil de 12 ani care a plecat, luni, la scoala si nu a mai revenit.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, baietelul se numeste Denis…

- O femeie din Vorniceni parca a intrat in pamant. Polițiștii cer ajutorul populației Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei femei, de 66 de ani, din Vorniceni, care la data de 4 martie 2024, a parasit in mod voluntar domiciliul, iar pana in prezent nu a revenit. DOBRIȚA MARIANA…