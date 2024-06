Decizie în Dosarul 10 August: Magistrații decid asupra judecării incidentelor din Piața Victoriei Tribunalul Militar București se pregatește sa decida astazi daca Dosarul 10 August, referitor la violențele din 2018 din Piața Victoriei, poate fi trimis in instanța pentru judecare. In dosar sunt implicați 16 inculpați, inclusiv persoane din conducerea Jandarmeriei, printre care Cazan Laurențiu Valentin, Cucoș Gheorghe Sebastian și Sindile Ionuț Catalin. Acuzațiile și consecințele intervenției jandarmilor […] The post Decizie in Dosarul 10 August: Magistrații decid asupra judecarii incidentelor din Piața Victoriei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

