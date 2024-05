Cristi Manea, fundașul dreapta de la CFR Cluj, a fost lasat pe banca de Dan Petrescu in meciul cu Farul, din ultima etapa de play-off. In locul lui Manea a fost ales Vasile Mogoș, care devine astfel favorit sa fie convocat la EURO 2024 chiar in detrimentul coechipierului de la CFR Cluj. Manea a pierdut lupta cu Mogoș pentru titularizare in finalul sezonului, nu a fost deloc trimis in primul 11 de la revenirea lui Dan Petrescu in Gruia. ...