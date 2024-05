Stiri pe aceeasi tema

- PAȘTE 2024: Programul de distribuire a paștilor la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Slujba de Inviere, oficiata de IPS Irineu Paște 2024. Programul de distribuire a paștilor la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia a fost anunțat de Arhiepiscopia Ortodoxa. Slujba de Inviere va fi oficiata de IPS…

- Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 4 mai 2024, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane…

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, sambata seara, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International ‘Henri Coanda’. Ulterior, centrele eparhiale, prin protopopiate,…

- Un primar din Gorj aduce de 11 ani, in noaptea de Inviere, Lumina Sfanta de la Ierusalim, in județele Valcea și Gorj. Adi Cimpeanu fiind singura persoana din afara clerului bisericesc autorizata sa intre in zona de aterizare a avionului.

- VIDEO: Pomenirea Sfintei Cruci. Preotul Ovidiu Panaite din Alba Iulia: semnificații de la jumatatea Postului Paștelui 2024 Duminica, 7 aprilie, urmeaza o sarbatoare cu semnificații importante pentru credincioși. Este duminica Sfintei Cruci, moment care coincide cu jumatatea perioadei din Postul Mare,…

- Credincioși ortodocși suceveni vor primi și anul acesta, in noaptea de Inviere, Lumina Sfanta de la Mormantul Sfant din Ierusalim. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a precizat ca instituția pe care o conduce, impreuna cu Aeroportul ...

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au fost prezenti, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica romano-catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului.

- LIVE VIDEO Paștele Catolic 2024: SLUJBA de INVIERE la Catedrala Romano-Catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia. VIGILIA Pascala din Sambata Sfanta Paștele Catolic 2024: SLUJBA de INVIERE la Catedrala Romano-Catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia. VIGILIA Pascala din Sambata Sfanta Credinciosii romano-catolici…