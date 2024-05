Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a participat, duminica, la Slujba de Inviere de la Patriarhia Romana. Premierul Marcel Ciolacu afirma, in mesajul de Paste, ca aceasta sarbatoare este „o celebrare a comuniunii, care ne indeamna la solidaritate si grija fata de aproapele nostru”. „Invatamintele crestine ne amintesc…

- „Sfanta Sarbatoare a Invierii Mantuitorului nostru Iisus Hristos, așteptata astazi cu bucurie de creștinii ortodocși, greco-catolici, de rit vechi, penticostali, baptiști, creștini dupa evanghelie, din toata lumea, simbolizeaza trecerea prin jertfa spre Lumina Invierii, depașirea suferințelor și speranța…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de Paste in care afirma ca ”invatamintele crestine ne amintesc ca impreuna putem sa depasim greutatile vietii si ne dau speranta intr-un viitor mai bun”. El a postat pe Facebook mai multe fotografii de la slujba de Inviere la care a participat, in care se…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata, 4 mai, un mesaj adresat romanilor de Paștele ordodox, in care a vorbit despre „biruinta vietii asupra mortii si a luminii asupra intunericului”.„Sarbatoarea Sfintelor Paști ne apropie, pentru a trai impreuna Invierea Domnului. Oriunde ne-am afla, celebram…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa (ales din partea USR, dar intors intre timp in PNL), a facut o gafa chiar la ieșirea din biserica, in ziua in care o parte dintre creștinii din Romania au sarbatorit Invierea Domnului. Acesta a confundat Paștele cu o alta sarbatoare mare a creștinismului,…

- Fostul premier Dacian Ciolos reacționeaza și el dupa victoria in procesul Roșia Montana. Ce spune acesta? Dacian Cioloș afirma, dupa ce Romania a castigat procesul Rosia Montana, ca Rosia Montana ramine in patrimoniul mondial UNESCO. Totodata, el a mai subliniat și faptul ca statul roman nu plateste…

- Mesajul fiicei lui Alexei Navalnii Dașa Navalnaia, fiica lui Alexei Navalnii , a postat un mesaj in ziua inmormantarii tatalui sau. ”Cumva este obișnuit ca toata lumea sa spuna „parinții mei sunt modelele mele.” Totuși, in cazul meu, este adevarat . Tata, ai fost un model pentru mulți din intreaga lume.…

- Crestinii romano-catolici incep, miercuri, Postul Pastelui sau Postul Mare, transmite Agerpres. „Miercuri, 14 februarie, Miercurea Cenusii (post si abstinenta) incepem timpul Postului Mare, timp de pregatire pentru Solemnitatea Invierii Domnului”, transmite marti Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti.…