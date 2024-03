România, campioană în Europa! Ciolacu face marele anunț Premierul Marcel Ciolacu a venit cu o veste excelenta. Din punctul sau de vedere, Romania va avea cea mai mare creștere economica din Europa, in 2024! Premierul Marcel Ciolacu vede Romania campioana in Europa, atunci cand vine vorba despre creșterea economica. Președintele Partidului Social Democrat a ținut sa precizeze ca aceasta este opinia sa personala. Romania, va fi campioana in Europa, la creșterea economica Dar pe ce se bazeaza premierul cand spune ca Romania va fi campioana in Europa? Ei bine, Ciolacu spune ca avansul economiei romanești nu se va baza pe consum, ci se va baza in continuare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca vom avea, din punctul lui de vedere, cea mai mare crestere economica din Europa, anul acesta, si nu va fi o crestere economica pe consum, va fi in continuare pe investitii. El a ținut sa precizeze ca deficitul nu e o mare problema pentru Romania, esențial…

- „In fiecare an, dupa ce inchidem cu deficitul in decembrie, dupa ce constatam cu totii, nu numai dumneavoastra, si eu, si cetatenii, ca nu s-a intamplat nicio nenorocire, nu a venit nicio apocalipsa, dimpotriva, v-am spus ca anul trecut ne-am incadrat cu minimum 0,5, anul acesta ne incadram cu minimum…

- Premierul Marcel Ciolacu are un plan in cinci puncte pentru dezvoltarea Romaniei. Mai mult, premierul a spus ca iși dorește ca in urmatorii 4-5 ani salariul mediu brut din Romania sa ajunga la 2000 de euro. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre planul in 5 puncte pe are l-a pus la punct pentru Romania!…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 26 ianuarie, ca „trebuie sa ne hotaram odata ce dorim”, adica daca Romania ramane la „un sistem de impozitare care nu mai exista”, cu referire la impozitarea unica, dorita de PNL, sau va trece la impozitarea progresiva, dorita de PSD, „cum au toate tarile…

- Romania este pe cale sa devina poarta de intrare a produselor vietnameze in Europa, iar la schimb vrea sa exporte pui și medicamente in Asia.Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Palatul Victoria, dupa ce l-a primit pe premierul Republicii Socialiste Vietnam, Pham Minh Chinh, aflat in vizita…

- Deși este cel mai mare exportator de grau din UE, Romania importa cantitați semnificate de cereale, ocupand chiar locul patru in topul importatorilor din statelor comunitare. La jumatatea anului comercial pentru cereale, Romania se plaseaza printre cei mai mari importatori, Moldova (cu livrari de 17,2…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca in anul 2024 Romania va avea o crestere economica de 3,4%, a doua cea mai mare din Uniunea Europeana. El a mentionat ca 2024 va fi „anul investitiilor”, avand in vedere ca a fost alocata „o suma record” de 120 de miliarde de…

- Romania și Bulgaria vor intra cu frontierele maritime și aeriene in spațiul Schengen. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca negocierile vor continua, iar obiectivul Guvernului este ca pana la finalul anului 2024 sa reușim integrarea definitiva.”Romania a facut mare pas inainte in ceea ce privește…