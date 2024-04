Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva a adus momente impresionante, printre care se numara și cel pregatit de Connect-R și Shift. Cei doi au primit provocarea de a-i interpreta pe Ștefan Banica și Ileana Sararoiu.

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva a debutat cu un moment special, pregatit de Bella Santiago și Barbara Isasi. Cele doua concurente s-au transformat in Loreen și au interpretat piesa „Tattoo”.

- In ediția din aceasta seara, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Shirley Bassey și au interpretat piesa „Get The Party Started”. Jurații au fost impresionați de felul in care concurentul a intrat in pielea personajului.

- Connect-R și Shift au pus in scena un moment „cu de toate” marca Benny Hill in a opta gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 6 aprilie 2024. Concurenții au fost aplaudați la scena deschisa.

- Eliza Natanticu și Zarug și-au depașit limitele in aceasta seara datorita interpretarii lor. Cei doi au cantat in limba coreeana, interpretandu-i pe PSY și SUGA, iar coregrafia a fost și mai complicata. Jurații i-au laudat pentru numarul lor, deși se așteptau sa nu-l duca pana la capat din cauza complexitații.

- Nu mai e un secret pentru nimeni fapul ca piesa „OTZL GLTZ” a Deliei a ajuns in trendingul romanesc. Artista a reinterpretat maneua dedicata Oțelului Galați in urma cu mai bine de un deceniu. In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au…

- Zarug și Eliza Natanticu au adus un moment romanesc pe scena de la Te cunosc de undeva! Cei doi s-au transformat in Mioara Velicu, un personaj care nu a fost deloc ușor de interpretat. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Cea de-a doua ediție de la Te cunosc de undeva! a adus noi transformari și provocari pentru echipe. Connect-R și Shift au avut de interpretat, de aceasta data, un personaj cel puțin neașteptat. Au intrat in pielea lui Mick Jagger.