- In sezonul cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva!, Barbara și Bella fac echipa. In ediția din aceasta seara, cele doua concurente s-au transformat in Bebe Rexha și J Balvin. Cum au comentat jurații prestația lor artistica.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.

- Liviu Teodorescu și Jo concureaza impreuna la „Te cunosc de undeva”, sezonul 16, care incepe sambata, de la 20.00, la Antena 1. Filmarile au inceput deja, iar artistul a primit de la ruleta personaje dificile, astfel ca transformarea lui va fi uimitoare de fiecare data. Emoții vor simti din plin, pe…

- Alexia Țalavutis și Dima Trofim au avut parte de momente amuzante in timpul filmarilor pentru „Te cunosc de undeva!”, show-ul care va incepe in curand la Antena 1. Cei doi artiști au povestit prin ce peripeții au trecut pe platoul de filmare.„Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au raspuns provocarii de a participa in cadrul celebrului show al transformarilor se…

- Vedetele care participa la Te cunosc de undeva All Stars 2024 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Filmarile pentru sezonul cu numarul 20 au inceput deja. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți din edițiile anterioare. Și…

- Sala Palatului a fost cucerita, luni seara, de cea mai in voga trupa italiana de ieri și de azi, Ricchie e Poveri. Intr-un concert live de peste doua ore, artiștii au reușit sa ridice publicul in picioare și ofere o seara memorabila.