- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva! a adus o noua transformare pentru concurenți. Alexia Țalavutis și Dima Trofin s-au transformat in Tesher și Jason Derulo. Cei doi au interpretat piesa „Jalebi Baby”.

- Emi și Cuza au avut parte de o dubla provocare pe scena „Te cunosc de undeva!”. Cei doi concurenți au fost nevoiți sa se transforme in Stela Popescu și Alexandru Arșinel.Cea de-a doua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1, vine cu o provocare de zile mari pentru…

- Cea de-a doua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1, vine cu o provocare de zile mari pentru Emi si Cuza. Cameleonii care au ridicat in picioare publicul si juriul de atatea ori, cu interpretari foarte grele si transformari fenomenale, vor fi pusi in fata unei…

- In sezonul cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva!, Romica Țociu și Paula Chirila fac echipa. In prima ediție a emisiunii, cei doi concurenți s-au transformat in Andra și Maria Tanase și au interpretat piesa „Cine iubește și lasa”.

- In sezonul cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva!, Barbara și Bella fac echipa. In ediția din aceasta seara, cele doua concurente s-au transformat in Bebe Rexha și J Balvin. Cum au comentat jurații prestația lor artistica.

- In prima ediția a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Cei doi s-au transformat in Rihanna și au interpretat piesa „We found love”.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…