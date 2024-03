Stiri pe aceeasi tema

- Eliza Natanticu și Zarug au fost provocati de un artist coreean la „Te cunosc de undeva!”. S-au pregatit intens pentru momentul din aceasta seara, iar Zarug a fost chiar la un pas sa iși dea demisia de la Antena 1.Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata in aceasta seara, de la 20:00, la Antena…

- Moment unic in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva sezonul 20. Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Pippo Franco și au cantat piesa „Chi chi chi, co co co”, o piesa pentru copii.

- Cea de-a doua gala Te cunosc de undeva! din sezonul 20 din 24 februarie 2024, a adus noi transformari incredibile. Ilona Brezoianu și Florin Ristei au caștigat a doua gala. Dupa o competiție dificila, jucații au acordat puncte celor opt echipe, iar echipa caștigatoare a primit 70 de puncte

- Cea de-a doua gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 24 februarie 2024 a adus o surpriza atat concurenților, cat și telespectatorilor transforming show-ului. Puntele de la canapea au dat peste cap clasamentul, iar echipa caștigatoare a fost extrem de fericita.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au spus „DA” transformarilor in cadrul celebrului show se numara echipa formata din Alexia…

- Bella Santiago și Barbara Isasi fac echipa la „Te cunosc de undeva”, sezonul 20, emisiune care revine la Antena 1 din 17 februarie. Sezonul 20 „Te cunosc de undeva!” dezvaluie o echipa plina de energie, formata din Barbara Isasi și Bella Santiago: „Pentru mine, cele mai amuzante momente sunt cele in…

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…