- Andreea Balan și tenismenul Victor Cornea traiesc de cateva luni o frumoasa poveste de dragoste. Artista radiaza de fericire și spune ca sportivul este partenerul potrivit, insa, nu vrea sa faca pasul cel mare alaruri de acesta. Vedeta a explicat și motivul.Andreea Balan nu și-a gasit doar sufletul…

- Un trecator iși face un selfie in timp ce salvatorii se straduiesc din rasputeri sa salveze o persoana cazuta la pamant intr-un accident rutier. Din pacate, accidentul a fost unul mortal.

- DOCTOR SI POET… Anul 2024 marcheaza 106 de ani de la nastere (7 ianuarie) a profesorului Ion Chiricuta, unul dintre trunchiurile viguroase ale medicinei romanesti, promotor al oncologiei moderne. Ion Chiricuta s-a nascut la Barlad, dar viata si-a petrecut-o la Cluj, unde a fost director al Institutului…

- In perioada 18–20 mai, vor fi prezenți pe scena Ateneului Roman, la cea de-a șaptea ediție a festivalului de conferințe „Despre lumea in care traim", Alexandru N. Stermin, Catherine Nixey, Victor Ieronim Stoichița, Cristian Mureșan, Gabriel Liiceanu, alaturi de partenerii lor de dialog.

- In 1987, cerul Pamantului a fost luminat de un spectacol rar. Explozia de lumina produsa de o stea muribunda care a devenit supernova in Marele Nor al lui Magellan a devenit vizibila pentru prima data in februarie. Aflat la doar 168.000 de ani-lumina distanța, evenimentul a fost atat de stralucitor…

- Prima privire asupra eșantioanelor asteroidului Bennu sugereaza ca roca spațiala ar putea fi chiar "un fragment al unei lumi oceanice stravechi Oamenii de știința inspecteaza acum bucațele agațate, impachetate și etichetate de pe asteroidul Bennu, filonul mama cosmic livrat de misiunea Origini, interpretare…

- Lumea muzicii populare e in doliu! O cunoscuta interpreta s-a stins din viața la varsta de 50 de ani. Este vorba despre solista Ansamblului „Doina Oltului”, Victorita Cica. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut chiar de soțul ei, pe rețelele de socializare.

- Brian Griffin avea 75 de ani și a murit in somn, iar vestea a zguduit lumea artistica și muzicala.Prin creațiile sale, Griffin a avut o contribuție esențiala pe scena pop britanica, iar mapele primelor 5 albume Depeche Mode au devenit exponate de muzeu.In 1989, The Guardian l-a numit „fotograful deceniului”,…