Stiri pe aceeasi tema

- Realizare majora in lumea religioasa. Romania va avea un nou sfant, care va fi canonizat chiar anul urmator. Acesta a avut o viața dreapta, a schimbat destinele multora și a oferit mare ajutor cand era la Manastirea Sihastria, motiv pentru care BOR a decis sa il puna in lumea celor drepți. Romania va…

- Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia: Un tanar care a condus beat și fara permis și a ucis un copil, condamnat pentru omor Curtea de Apel Alba Iulia a dat o sentința finala in cazul unui accident mortal din Petroșani. Este vorba despre tragedia provocata de Claudiu Nițariu, un tanar de 19 ani, care…

- Un copil de 15 ani este suspectat ca ar fi condus peste 600 de kilometri, din Bacau in Arad. In mașina care figura ca fiind furata pe 7 aprilie din Bacau se aflau alți doi copii, de aceeași varsta, toți din județul Bacau. Cand au dat nas in nas cu polițiștii din Nadlac, care i-au tras pe dreapta pentru…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța condamnarea la 21 ani de inchisoare a liderului organizatiei criminale „Machena” pentru comandarea și organizarea asasinarii, in 2008, a unei autoritați criminale rivale.

- Nicolae Manolescu s-a stins din viața la 84 de aniși a lasat in urma sa capodopere literare. El devenit cunoscut mai ales ca și critic literar și eseist, contribuind la numeroase publicații culturale și literare. Este autorul unor carți de referința in domeniul literaturii romane, precum "Istoria critica…

- Portughezul Goncalo Gregorio, 28 de ani, a mai adus o victorie pentru Dinamo, marcand unicul gol al victoriei cu UTA, 1-0. Atacantul care a fost la un pas sa plece din Romania in iarna a vorbit la finalul meciului despre obiectivul echipei din perioada urmatoare. Decisiv pentru al doilea meci consecutiv…

- Tanarul din imagine este unul dintre cei mai apreciați artiști romani. A inceput sa investeasca in talentul sau de la o varsta frageda. La 15 ani, facea bani din lucrarile sale. Astazi, ele se vand in cadrul licitațiilor la prețuri pe care nu mulți iși permit sa le achite. Este un simbol național. Poți…

- De 9 ani, Nicoleta Ionița a fondat Asociația Give and Help prin intermediul careia a schimbat viețile a mii de copii. A reconstruit sau renovat case, a dus copii in primele excursii din viața lor, a imbracat și incalțat mii de copii și e unul dintre cele mai de nadejde ajutoare ale lui Moș Craciun.…