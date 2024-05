Stiri pe aceeasi tema

- Tottenham și Manchester City se intalnesc marți, de la 22:00, intr-un meci restanța din runda #34 din Premier League. Partida va fi liveTEXT la GSP.RO și in direct pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Manchester City are marți seara ocazia de a trece in fruntea clasamentului Premier League.…

- Manchester City joaca in deplasare cu Fulham, de la ora 14:30, in etapa #37 din Premier League. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Echipa lui Pep Guardiola a obținut victorii pe linie in ultimele șase meciuri din Premier League și se afla acum la…

- Mikel Arteta (42 de ani) ramane increzator dupa infrangerea suferita de Arsenal pe teren propriu cu Aston Villa, 0-2, care a lasat-o la doua puncte in urma liderului Manchester City in Premier League. A fost etapa ideala pentru Manchester City. Sambata, echipa lui Pep Guardiola a facut instrucție cu…

- Supercomputerele nu cred in șansele lui Arsenal de a caștiga cursa in trei la titlul din Premier League. Asta, in ciuda faptului ca, dupa forma actuala, clubul londonez conduce clasamentul din Anglia. Tunarii au mai ratat titlul și anul trecut, intr-o cursa in doi cu Manchester City.

- Manchester City abordeaza meciul de astazi din Premier League de la Crystal Palace la distanța de 3 puncte de primul loc. Antrenorul, Pep Guardiola, a declarat ca echipa sa se concentreaza cu totul pe ciștigarea ultimelor 8 meciuri, mai degraba decit sa aștepte ca rivalii sa greșeasca. City se afla…

- ​Dupa remiza inregistrata in etapa precedenta din Premier League, Arsenal și Manchester City nu-și mai permit pași greșiți in lupta pentru titlu, iar cele doua au obținut victorii categorice in runda cu numarul 31.

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, considera ca echipa sa e cea mai buna in cea mai stransa cursa din ultimii ani pentru titlu in Premier League, chiar daca ramane pe locul trei in clasament, dupa o remiza alba cu Arsenal.

- Echipa engleza Manchester City a terminat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea londoneza Arsenal, in etapa a 30-a din Premier League, informeaza news.ro. Articolul Manchester City – Arsenal 0-0, in etapa 30 din Premier League. „Tunarii” sunt pe locul 2, „cetatenii” ocupa pozitia…