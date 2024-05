Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema americana audiaza joi argumente cu privire la imunitatea penala invocata de catre Donald Trump, in calitate de fost presedinte, un dosar in care atat rapiditatea, cat si substanta hotararii sale ar putea cantari greu in campania electorala, relateaza AFP, preluata de News.ro.In urma deciziei…

- Procesul penal al lui Donald Trump incepe luni la New York , la mai bine de un an dupa ce fostul președinte a fost inculpat in acest caz. Primul pas este selecția juriului și este de așteptat sa apara in instanța mai mulți martori cheie, inclusiv personaje din cercul apropiat al lui Trump in jurul alegerilor…

- Atunci cand viitorii jurati din New York se vor aduna luni pentru procesul penal al lui Donald Trump in asa-numitul dosar "bani contra tacere", s-ar putea sa fie greu de gasit cineva care sa nu aiba o opinie despre omul de afaceri impetuos devenit politician, care a inceput sa-si construiasca imperiul…