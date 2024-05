Stiri pe aceeasi tema

- Raisa, pe numele real de Nicoleta Sima, se numara printre concurenții din echipa galbena care au ajuns in semifinala sezonului 13 Chefi la cuțite. Deși a vorbit des despre soțul și cei patru copii ai sai, puțini știu cum arata aceștia. Iata ce familie frumoasa are semifinalista lui chef Alexandru Sautner.

- Sezonul 13 de la Chefi la cuțite este din ce in ce mai aproape de final. In urma cu o ediție, concurenții au aflat cine ajunge in semifinala și cine este eliminat. Printre cei trei concurenți care au plecat acasa se numara și Adnana Irimia, din echipa lui Richard Abou Zaki. Concurenta a transmis un…

- In ediția din aceasta seara cea cu numarul 24 a sezonului 13 Chefi la cuțite, au fost anunțați semifinaliștii. Farfuria care a obținut 20 de puncte a fost o surpriza chiar și pentru jurați. Chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Richard Abou Zaki au ramas surprinși…

- Alexandra Veber a venit cu multa incredere in ea și cu foarte multa pasiune la Chefi la cuțite. Concurenta a avut o dorința arzatoare sa aiba succes in concurs și iata ca totul a devenit realitate! Alexandra Veber face parte din echipa lui Orlando Zaharia și are o poveste de viața incredibila, pe care…

- Chef Orlando Zaharia nu s-a mai putut abține și a transmis un mesaj neașteptat dupa ce Alexandru Sabadeanu, cuțitul sau de aur din sezonul 13 Chefi la cuțite, a fost eliminat in battle-ul opt al competiției.

- Alexandra Veber a cedat și nu și-a mai putut stapani reacțiile, la aflarea notelor din ediția 22 a sezonului 13 Chefi la cuțite de pe 7 mai 2024. Toți au privit-o mirați pe concurenta din echipa verde.

- Cel de-al treilea battle al sezonului 13 Chefi la cuțite a adus victoria echipei conduse de Chef Orlando Zaharia, dupa un battle cu o provocare dificila, dar și cu doua amulete care au zdruncinat ordinea la bancurile de lucru.

- In acest sezon al emisiunii Chefi la cuțite, Ancuța Pop va face parte din echipa galbena, echipa lui Alexandru Sautner. Care e povestea de viața a concurentei. Cum l-a intalnit pe soțul sau și cum a aflat ca barbatul a fost diagnosticat cu cancer.