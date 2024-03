In ediția din data de 18 martie 2024, episodul 1 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 18 martie 2024, a adus-o in fața celor patru jurați pe Lucica Susanu. Iata care a fost motivul pentru care a izbucnit Lucica Susanu in lacrimi, dupa ce a gatit pentru cei patru jurați, dar și cum au reacționat bucatarii!