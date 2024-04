Stiri pe aceeasi tema

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 7 al sezonului 13 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 2 aprilie 2024, Otilia Bilionera a venit impreuna cu soțul ei pentru a gati juraților. Cine este și cu ce se ocupa partenerul de viața al artistei.

- In episodul 4 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 25 martie 2024, Adrian Ronaldo Mașincaș, in varsta de 25 de ani, a venit sa ii dea pe spate pe jurați cu preparate sau. Iata ce le-a gatit celor patru chefi ai emisiunii de gatit de la Antena 1!

- In episodul 4 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 25 martie 2024, Ioana Mincu are 65 ani și a venit in cadrul compoetitiei de gatit pentru a-i surprinde pe jurați cu preparatul sau romanesc. Iata cum s-a descurcat, dar și ce verdict i-au dat cei patru chefi!

- Chefi la cuțite aduce o mulțime de surprize atat pentru concurenți, cat și pentru jurați. In a treia ediție a competiției, Constantin Dumitru a impresionat prin povestea sa de viața. Tanarul a trecut printr-o eveniment neferciti care i-a schimbat tot parcursul.

- In ediția din data de 18 martie 2024, episodul 1 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 18 martie 2024, a adus-o in fața celor patru jurați pe Lucica Susanu. Iata care a fost motivul pentru care a izbucnit Lucica Susanu in lacrimi, dupa ce a gatit pentru cei patru jurați, dar și cum au reacționat bucatarii!

- Mai sunt cinci zile pana la premiera maraton a sezonului 13 Chefi la cuțite! Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, va incepe nou capitol in bucataria celui mai apreciat cooking show din Romania: Chef Ștefan Popescu, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner sunt…

- Noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera maraton la Antena 1 pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, ii aduce in rolurile de jurați pe Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia.

- Vești excelente pentru fanii care se intrebau cand incepe Chefi la Cuțite 2024. Sezonul 13 al celui mai iubit sho este pe cale sa inceapa. Antena 1 a anunțat data premierei, iar acesta va fi primul sezon fara Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Insa, bucuria este cu atat mai mare,…