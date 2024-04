Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Popescu a acumulat cele mai puține amulete la „Chefi la cuțite”, astfel ca bucatarul nu iși va forma propria echipa. In schimb, el nu va parasi emisiunea, va avea un alt rol in show-ul culinar difuzat la Antena 1. Miercuri seara, la „Chefi la cuțite” s-a desfașurat ultima intrecere pentru amuleta…

- Antonio Ștefanescu a deonstrat ca este un as in bucatarie și a trecut in etapa urmatoare. Preparatul sau i-a impresionat pe jurați, apoi experiența avuta in marile restaurante de lux i-au facut pe chefi sa și-l doreasca in echipele lor.

- In ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, celebrul pictor roman Vasile Mureșan (Murivale) i-a surprins pe jurați cu povestea lui de viața emoționanta. Preparatul pregatit de artist a fost o adevarata surpriza.

- Gabriel și Mihai Corbu i-au impresionat pe chefi cu preparatele pe care le-au gatit pentru ei. Concrenții au dezvaluit și afacerea pe care o dețin, unde cultiva legume ecologice pe care le livreaza in mai multe restaurante din București.

- In ediția din aceasta seara, bunica Mariei Paraschiv, fosta concurenta la Chefi la cuțite, a gatit pentru jurați. Gherghina Gaspar a pașit increzatoare in platou, convinsa fiind ca ii va cuceri pe toți cu preparatul sau.

- In episodul 4 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 25 martie 2024, Adrian Ronaldo Mașincaș, in varsta de 25 de ani, a venit sa ii dea pe spate pe jurați cu preparate sau. Iata ce le-a gatit celor patru chefi ai emisiunii de gatit de la Antena 1!

- Intreaga națiune a fost luata prin surprindere atunci cand cei trei bucatari de la „Chefi la Cuțite” și-au anunțat demisia din emisiune. In urma acestui eveniment, aceștia au fost inlocuiți, iar Irina Fodor a adresat un mesaj provocator catre foștii jurați de la „Chefi la Cuțite”, respectiv Catalin…

- In ediția din data de 18 martie 2024, episodul 1 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 18 martie 2024, a adus-o in fața celor patru jurați pe Lucica Susanu. Iata care a fost motivul pentru care a izbucnit Lucica Susanu in lacrimi, dupa ce a gatit pentru cei patru jurați, dar și cum au reacționat bucatarii!