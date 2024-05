Salvamont Romania vă recomandă zece reguli esențiale pentru o drumeție în siguranță pe munte! Salvamont Romania va recomanda zece reguli esențiale pentru o drumeție in siguranța pe munte. De asemenea, salvamontistii vor desfașura in aceasta perioada activitați de asigurare a asistentei in bazele Salvamont si in zonele cu aflux turistic mare, vor patrula preventiv pe traseele montane și vor fi pregatiți sa intervina in cel mai scurt timp daca situația o va impune! 1. : Inainte de a pleca, verificați prognoza meteo pentru a va asigura ca sunt condiții favorabile drumeției. Primavara, vremea poate fi imprevizibila, așadar este crucial sa fiți pregatiți pentru schimbari rapide. 2. : Asigurați-va… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont prezinta zece reguli esențiale pentru o drumeție in siguranța pe munte. Salvatorii montani recomanda turiștilor, printre altele, sa verifice prognoza meteo, sa aiba echipament adecvat, sa planifice traseul și sa aiba asupra lor un pachet de supr

- Si vacantele la munte sunt foarte populare in aceasta perioada. Din acest motiv, salvamontistii anunta ca vor patrula, preventiv, pe trasee. Ei au facut si o serie de recomandari pentru o drumetie in siguranta. Reporter: Nicoleta Stoian – Sunt 10 reguli esentiale pe care trebuie sa le respectam atunci…

- Avand in vedere creșterea numarului de turiști din aceasta perioada, determinata de minivacanța de Paște, salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Maramures va recomanda zece reguli esențiale pentru o drumeție in siguranța pe munte. In plus, salvatorii montani vor desfașura…

- Zece reguli esențiale pentru drumeții in siguranța pe perioada de minivacanța: Precizarile facute de Salvamont Romania Zece reguli esențiale pentru drumeții in siguranța pe perioada de minivacanța: Precizarile facute de Salvamont Romania Salvamont Romania a intocmit o lista de 10 reglui esențiale pentru…

- In perioada 08-12 martie, elevii din instituțiile de invațamint general din municipiul Chișinau, se vor bucura de vacanța de primavara. In acest context, responsabilii din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Primariei Municipiului Chișinau vin cu o serie de reguli și recomandari.…

- Un numar de 35 de persoane au fost salvate de pe munte in ultimele 24 de ore, iar 13 dintre acestea au fost transportate la spital, anunta sambata dimineata Salvamont Romania."In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 36 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta…

- Daca in acest sfarșit de saptamana veți alege sa mergeți la munte, jandarmii montani din ̦, , ̦̦, ̦ ̦ vor fi prezenți pe traseele turistice și in stațiunile montane din zona de responsabilitate pentru a se asigura ca sunteți in siguranța. Va recomandam: Inainte de a porni pe munte, asigurați-va ca aveți…

- Peste 30 de persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de catre salvamontisti, opt dintre acestea fiind transportate la spital, anunta, joi, Salvamont Romania.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National s-au primit 32 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor,…