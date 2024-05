Microsoft lansează un instrument AI dedicat departamentelor din cadrul companiilor Team Copilot se poate ocupa de sarcinile repetitive si consumatoare de timp, cum ar fi gestionarea agendei de intalnirii si modificarea acestora in functie de schimbarile ce apar ulterior. Acesta poate functiona ca moderator de intalniri, rezumand informatii importante pentru cei intarziati si raspunzand la intrebari. De asemenea, poate functiona ca un planificator, urmarind termenele stabilite si instiintand angajatii daca trebuie sa contribuie sau sa revizuiasca o anumita sarcina. Toate aceste facilitati vor fi adaugate prin Copilot for Microsoft 365, unde vor for fi disponibile abonatilor in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

