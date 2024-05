Microsoft va lansa următoarea ediţie a jocului ”Call of Duty” pe un serviciu de abonament – surse Decizia urmeaza sa fie anuntata la prezentarea anuala pentru Xbox a companiei, programata pentru 9 iunie, a spus persoana, sub rezerva anonimatului, deoarece planurile sunt private. Microsoft nu a raspuns imediat la o solicitare de comentarii a Reuters. Wall Street Journal a relatat pentru prima data stirea, vineri. Microsoft a achizitionat ”Call of Duty” prin cumpararea Activision Blizzard intr-o tranzactie de 69 de miliarde de dolari, incheiata la sfarsitul anului trecut. Jocul video cu impuscaturi este printre cele mai de succes jocuri video de divertisment si a generat venituri de peste 30… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

